Anteprima24.it - Fondi GOL non erogati, Movimento Libero e Autonomo: “Problema enorme per le agenzie formative”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ringraziamo il consigliere Saiello che grazie alla sua interrogazione porterà in Consiglio Regionale della Campania nei prossimi giorni il tema della mancata erogazione deiper il programma GOL. Non molti in questi mesi hanno avuto la sensibilità di rendersi conto di qualeper lee per la cittadinanza siano i ritardi che continuano ad accumularsi mettendo a rischio la tenuta di intere aziende che, come sempre, hanno in pratica anticipato di tasca loro quello che sarebbe dovuto arrivare con ben altri tempi”. Lo afferma Luca Lanzetta, presidente deldelle Scuole di Formazione Autofinanziate (MOLA Campania).“Spero che questa rinnovata attenzione istituzionale permetta di far ripartire un dialogo che la Regione ha interrotto parecchio tempo fa con i rappresentanti di categoria”, continua Lanzetta.