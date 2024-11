Lanazione.it - Da Natale a Befana . Un mese di attrazioni per colorare Pescia

Leggi su Lanazione.it

Grazie al coordinamento di tutte le associazioni, è stato stilato un calendario di eventi presentato dal vice sindaco Luca Tridente (foto) e le assessore Alina Coraci e Cristiana Inglese. Si inizia domani alle 17: l’Ente Valorizzazione die della Valdinievole inaugurerà la mostra Memorie dei Presepi alla chiesa di S.Giuliano; saranno accese filodiffusione e luminaria alla Porta Fiorentina e in Duomo. Domenica tornerà Bancarelle in Piazza, venerdì 6 sarà inaugurato il Presepe al Centro Diurno Il Faro, domenica 8 il Comitato Il Palagio aprirà la Casa di Babbo. Al Vecchio Mercato dei Fiori l’Officina delle Arti presenterà la Via dei Presepi. Giovedì 12, alla Biblioteca dei Ragazzi, Il Grillo Parlante organizzerà “Fili, parole e colori: segnali di pace“. Sabato 14 nelle due case di riposo suonerà la Filarmonica Gialdino Gialdini.