Iltempo.it - Con il Giubileo i prezzi si gonfiano: di quanto sono aumentati quelli delle case

Ilsi avvicina e a Roma i costiaumentano: dal terzo trimestre del 2023 a quello del 2024, i valori degli immobili in vendita nelle zone centrali della Capitalecresciuti del 10,2% (7.099 euro/mq). Lo rileva un'analisi di Idealista. Ritocchi all'insù anche in altri due distretti nei pressi del Vaticano: Prati segna +8,8%, con una media rilevata a settembre 2024 di 5.802 euro/mq, e il quartiere Aurelio si ferma a +6,7%, con una media di 3.712 euro/mq. Costi gonfiati anche in zone meno centrali, ma che ospitano alcune basiliche della città. Parliamo di Garbatella-Ostiense (+6,5% e 3.684 euro/mq), dove si trova la Basilica di San Paolo fuori le Mura, e dell'Appio Latino (+5,6% e 4.216 euro/mq), l'area della Basilica di San Giovanni in Laterano. Un quadro, quello tracciato dalla piattaforma di compravendita di, che confermail mercato immobiliare sia in fermento già da mesi a causa dell'Anno Santo.