Agi.it - Chiesti 4 anni per l'ex primario Trento accusato di maltrattamenti verso Sara Pedri

AGI - Il pubblico ministero di, Maria Colpani ha chiesto una pena di 4, 6 mesi e 20 giorni, tenuto conto dello sconto garantito per il rito abbreviato, per l'exdel reparto ginecologia e ostetricia dell'ospedale 'Santa Chiara', Saverio Tateo. La richiesta è stata espressa davanti al gup del Tribunale di, Marco Tamburrino, nel corso del processo per i presuntinei confronti del personale di reparto da lui diretto. Il procedimento sui presuntiè stato avviato a seguito delle indagini dopo la scomparsa della ginecologa di Forli',di 31. Della giovane dottoressa non si hanno più notizie dal 4 marzo 2021.