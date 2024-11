Ilgiorno.it - A Cernusco va in scena “Lo Schiaccianoci”: un grande classico natalizio firmato Centre du Ballet

sul Naviglio (Milano) – Dal 13 al 23 dicembre torna la tradizione natalizia deldudi Inveruno: “Lo”. La società di produzione di spettacoli dito, fondata da Nicole e Valerie Ferrazzino, ha infatti deciso di portare inquestoto in due atti con coreografie di repertorio sulle celeberrime musiche di Pëtr Il’i? ?ajkovskij. Con l'esperienza maturata negli anni con compagnie dell'Est, in tournée in tutto il mondo, le due giovani ballerine Valerie e Nicole Ferrazzino, ora anche direttrici deldu, hanno deciso quest’anno di avviare una tournèe del tutto italiana. “Lo” verrà proposto in diverse città del Nord Italia, anche con più appuntamenti nella stessa giornata:sul Naviglio, Pordenone e Rosà.