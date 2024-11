Zaccardi | l' auto europea è al collasso migliaia di lavoratori a rischio

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'ultimo annuncio risale a mercoledì, quando Stellantis ha fatto sapere che chiuderà il sito produttivo di Luton, in Inghilterra. I posti asono 1.100. Ma la crisi dell'motive riguarda tutta Europa. Secondo il quotidiano economico francese Les Echos, Stellantis ha rivisto al ribasso del 20% le previsioni di produzione per i suoi siti francesi per l'anno in corso: verranno sfornati solo 605.000 veicoli contro i 766mila previsti alla fine del 2023. Ma gli allarmi si moltiplicano, soprattutto in Germania. Giovedì scorso Ford ha comunicato di voler tagliare 4 mila posti di lavoro in Europa entro il 2027. Gli esuberi riguarderanno in particolare la Germania (2.900) e il Regno Unito (800) mentre altri 300 posti saranno tagliati in altri Paesi Ue. «L'azienda ha subito perdite significative negli ultimi anni e la transizione dell'industria verso i veicoli elettrici e la nuova concorrenza è stata molto dannosa», ha spiegato il gruppo in una nota.