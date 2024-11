Movieplayer.it - Walmart, la famosa catena di supermercati ha appena realizzato un film di Natale per vendere più prodotti

Leggi su Movieplayer.it

La pellicola Jingle Bell Love è uscita qualche giorno fa direttamente in streaming sulla piattaforma digitale Roku TV Invece di realizzare brevi spot pubblicitari da trasmettere tra une l'altro per incoraggiare le persone a comprare,ha deciso di realizzare l'intero. È così che si è ritrovata a sponsorizzare unRoku Original in cui sarà possibile acquistaredirettamente dal televisore.ha recentemente collaborato con Roku per realizzare un interodiche consentirà agli spettatori di acquistaresul televisore durante parti specifiche della storia, come riporta Business Insider. È la seconda volta che il retailer si cimenta con l'idea della "shoppable TV", dopo aver già provato con una serie romantica .