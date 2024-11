Lanazione.it - Sosteniblità e ambiente. Il borgo ritrovato fa scuola

di Marco Corsi CAVRIGLIA Le linee guida del futurodi Castelnuovo d’Avane presentati in questi giorni all’Hub Mondiale Onu per Lifestyle e Moda, che si è tenuto, in collaborazione con la Regione Toscana, a Villa Petriolo di Cerreto Guidi e dedicato ad un nuovo stile di vita, più sostenibile e green. Criteri che hanno ispirato il progetto di rinascita del nucleo storico di Castelnuovo, che sarà una sorta di "Laboratorio Zero", retto sui pilastri della cultura, della creatività e della sostenibilità. Nel 2025 il via ai lavori grazie ad un finanziamento da 20 milioni con fondi del Pnnr. Ilsarà disegnato da Marco Casamonti e da un raggruppamento temporaneo di professionisti guidati dagli studi Archea e Gpa. Le risorse europee trasformeranno radicalmente questo luogo, facendolo diventare una delle mète del turismo nazionale ed internazionale.