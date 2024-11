Lapresse.it - Rigopiano, la sentenza della Cassazione rinviata al 3 dicembre

Leggi su Lapresse.it

È stataal prossimo 3laCorte disulla morte delle 29 persone, ospiti nell’hotel di, travolto da una valanga di neve il 18 gennaio del 2017. Ieri il procuratore generale, Giuseppe Riccardi,sesta sezione penale, nella sua requisitoria ha sollecitato l’annullamento delle assoluzioni dei dirigentiRegione Abruzzo e nuovo processo d’Appello per l’ex Prefetto di Pescara, Francesco Provolo, condannato ad 1 anno e 8 mesi per rifiuto di atti d’ufficio e falso e valutare anche, per Provolo le accuse di concorso in omicidio colposo, lesioni colpose e depistaggio dove era stato assolto in Appello.L’accusa ha sollecitato anche gli annullamenti delle assoluzioni per sei persone, all’epoca dei fatti facenti parte dell’autorità regionale di protezione civile dell’Abruzzo.