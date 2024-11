Lopinionista.it - Potenziare la cybersecurity nel settore educativo: 5 consigli

Nel contesto di una digitalizzazione sempre più diffusa, gli organi del sistemasono esposti a minacce informatiche di crescente complessità. Questi enti, che fanno affidamento sulla raccolta e gestione di dati altamente sensibili per adempiere alle proprie funzioni strategiche, devono trattare la protezione di tali informazioni come una priorità assoluta. Questo diventa particolarmente cruciale man mano che gli istituti adottano processi di trasformazione digitale per introdurre innovazioni e capacità avanzate, rivolte a studenti, docenti e stakeholder.Il 2024 State of Malware Report di MalwareBytes ha registrato un aumento del 68% degli attacchi ransomware noti nel 2023, con una crescita del 70% nel, rendendo il 2023 “l’anno peggiore per il ransomware nell’ambito scolastico”.