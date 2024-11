Ilrestodelcarlino.it - Panaro, da lunedì sarà chiuso l’argine destro

Chiude al traffico, temporaneamente fino al termine dei lavori previsti in in due mesi, la stradale sul, nel tratto compreso tra Bondeno capoluogo e Santa Bianca. La chiusura di via Dazio e Arginesi è resa necessaria in virtù dei lavori di ripristino di difesa spondale che saranno effettuati da Aipo e saranno all’incirca compresi tra l’impianto idrovoro Palata e la discesa verso lo stabile denominato "La nuova Casina". Lo comunicano gli uffici del Municipio. Dae fino a fine lavori, sulla strada resterà quindi in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli esclusi quelli in servizio di emergenza, di polizia e dei mezzi di cantiere. I residenti di via Dazio e via Arginepotranno sempre raggiungere la propria abitazione, venendo da Bondeno o da Santa Bianca a seconda di dov’è posizionata la propria casa rispetto alla chiusura della strada.