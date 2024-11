Ilrestodelcarlino.it - Palestra di Bevilacqua. Inizia la nuova vita

CENTO "Sonoti i lavori di demolizione dello scheletro delladi". E’ l’annuncio del vicesindaco Vito Salatiello che ha dunque annunciato questo momento che mette la parola fine dopo anni di difficoltà. "Il cantiere ha una storia molto travagliata e il susseguirsi di due diversetive non andate a buon fine – ha detto - Ripartiamo ora con una revisione del progetto che ci darà una struttura polifunzionale di più semplice e veloce realizzazione, che consentirà alla comunità tutta, ma in particolare di, di poter contare su un impianto sportivo multiuso utilizzabile anche per moltetive extrasportive e aggregative". Ed entra ancora più nello specifico. "Il nuovo progetto prevede la realizzazione degli spogliatoi in laterizio – aggiunge il vicesindaco - al cui interno ci sarà una saletta riunioni e accanto una struttura leggera perimetrata da infissi così da garantire maggiore permeabilità con l’esterno e fare anche da presidio nelle ore serali.