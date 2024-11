Oceania 2 Moana 2 la spiegazione della scena dei titoli di coda | la storia di Moana è solo all’inizio

Leggi su Cinefilos.it

2 (2), ladeidi: ladi2 (2) è ufficialmente salpato nelle sale, riportando il pubblico nell’ampio mondo oceanico del successo Disney del 2016. Ancora una volta, vediamo(Auli’i Cravalho) imbarcarsi in un’epica missione per unire le forze con Maui (Dwayne Johnson) e salvare il suo popolo su Motunui. Come ci si aspetterebbe da un sequel di un grande film,2 è ricco di nuovi personaggi, tra cui un nuovo cattivo.2 (2) si preannuncia già come un potenziale grande successo per la Disney, che ha già fatto registrare record di incassi durante il periodo del Ringraziamento, che comprende anche Wicked e Il Gladiatore II. Sembra che la scommessaCasa del Topo abbia dato i suoi frutti, visto che2 (2) ha iniziato la sua vita come sequel a sorpresa dopo la ristrutturazione da show Disney+ a film per il cinema.