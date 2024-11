Lanazione.it - Mencaroni si laurea campione italiano

Ancora un successo per Sashadella Puglisitica Lucchese che vince anche a Loreto e al termine di una settimana di combattimenti sidella categoria Youth 51kg. Una vittoria che lascia passare in secondo piano la sconfitta al primo turno per mano dell’inglese John Thomas Varey dopo una prestazione non brillante ai campionati mondiali under 19 di Denver. Questo titolo, ottenuto con grande caparbietà, non è altro che l’apice di una carriera nelle categorie under 18, visto che nonostante gli infortuni, prestazioni pregiudicate dalla tensione o per la presenza di rivali di altissimo livello, non era mai riuscito a centrare il primo posto nella massima competizione nazionale, nonostante un paio di apparizioni in finale.è stato accompagnato in questa ennesima competizione dai maestri Giulio Monselesan e Ivo Fancelli, ed ha superato d’ufficio gli ottavi di finale in qualità di testa di serie.