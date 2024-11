Ilnapolista.it - Meluso può ripartire dalla Serie C dopo il flop a Napoli: vicino l’accordo col Perugia

L’ex direttore sportivo del, Mauro, potrebbe prestoC e daldel neo-presidente Faroni. A riportare la notizia è il giornalista Nicolò Schira.L’ex ds del #Mauro #puòdal nuovo #targato Faroni. Dal club umbro filtra ottimismo per la chiusura del. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 28, 2024Lo scorso anno ha lavorato nel club di De Laurentiis, la stagione post-scudetto, che ilha chiuso al decimo posto, con tre allenatori cambiati (Garcia, Mazzarri, Calzona) e acquisti che non hanno tenuto alte le aspettative.Attualmente il club umbro è 12esimo nel girone B diC, con 4 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Ha perso anche gli ottavi di finale di Coppa Italia C contro l’Arezzo.