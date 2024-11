Ilrestodelcarlino.it - Lo sciopero generale: "Stop allo sfruttamento. Speriamo di essere tanti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cgil e Uil confermano – dopo l’incontro dei giorni scorsi con il governo sulla manovra – le ragioni dellodi 8 ore, indetto domani con manifestazioni territoriali. Una mobilitazione per chiedere di cambiare la manovra di bilancio, considerata del tutto inadeguata a risolvere i problemi del Paese, per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. A Reggio Emilia sono già numerose le prenotazioni sui pullman e treni messi a disposizione dai sindacati per raggiungere Bologna, venerdì, in occasione della manifestazione per lodi 8 ore indetto da Cgil e Uil contro la manovra di bilancio del Governo. "La manovra in discussione condanna il Paese ad un futuro di austerità e decrescita – ha detto Cristian Sesena, segretariodella Cgil reggiana –.