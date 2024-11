Lanazione.it - La difesa Estra ora ha l’arma Smith: "Salto, porto rimbalzi ed energia"

Andrewsta ancora studiando da giocatore dell’. Al momento deve ancora imparare a conoscere bene i compagni di squadra, la nuova realtà per calarsi al meglio nella parte. "Ho fatto pochi allenamenti – dice– alcuni compagni sono partiti per le nazionali per cui è una fase in cui sto portando avanti il processo di apprendimento e di conoscenza della squadra e capire bene ciò che il coach vuole da me. Gli unici che conosco un po’ di più sono Rowan e Forrest perché in Florida è capitato di giocare qualche partita insieme durante l’estate, gli altri avrò modo di conoscerli prima possibile". L’arrivo a Pistoia diè avvenuto dopo l’addio all’Alba Feherar, squadra che milita nel campionato ungherese e dopo la ricerca di una nuova squadra tutto sommato breve. "Ero in Ungheria – spiega– e una volta che mi sono liberato sinceramente non mi sono dato molto da fare, ci ha pensato il mio agente a vagliare le proposte.