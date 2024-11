Ilgiorno.it - Il centro Aristofane aperto a tutti. Due anni contro le discriminazioni

Sono state 116 le persone che, in meno di due, si sono rivolte albrescianolemotivate da orientamento sessuale e identità di genere. Lo sportello era partito nel 2022 grazie a un progetto promosso dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazione) e finanziato coi fondi Pon Inclusione Fse 2014-2020. Capofila è l’associazione Adl a Zavidovici insieme ad Arcigay Orlando Brescia eantiviolenza Butterfly, che hanno deciso di mettersi in gioco per rispondere alle necessità del territorio bresciano, privo di un servizio adeguato e di supporto per persone Lgbtqia+ vittime di discriminazione. I dati evidenziano che ilha intercettato un bisogno che rischia di essere sottostimato: l’under-reporting è una caratteristica dei fenomeni discriminatori, compresi quelli motivati da identità di genere e orientamento sessuale.