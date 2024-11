Ilrestodelcarlino.it - Il canale che attraversa la città. Ravaldino, allarme dei residenti:: "In stato di totale abbandono"

L’alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio 2023 continua a lasciare problematici strascichi in alcune zone della, suscitando paura enei. Una delle questioni che ha tenuto banco in consiglio comunale nelle scorse settimane è stata la condizione deldi. Lungo 20 chilometri, si tratta di uncheladi Forlì da una parte all’altra, dalla località San Lorenzo in Noceto fino a Coccolia, frazione del Comune di Ravenna. Alcunidelle zone a ridosso di Portae Ca’ Ossi parlano ora di "didel". Viene segnalato poi "il rischio di esondazione in caso di forti piogge". "Ildi– precisa l’assessore comunale al Verde pubblico Giuseppe Petetta – èdanneggiato in buona parte nei tratti iniziali dall’alluvione del 2023, per cui in questo momento non può prendere acqua dai fiumi.