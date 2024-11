Ilfoglio.it - Digitalizzare il vino italiano per sburocratizzarlo

Ci vogliono 5-6 giorni per rilasciare la certificazione Doc di un. Troppi per un mercato che va sempre più veloce e richiede informazioni sicure e in tempo reale: Valoritalia, società leader del settore che rilascia il patentino a oltre 2 miliardi di bottiglie l’anno, lo ha capito e ha individuato la risposta con Tessa, una piattaforma realizzata con Eos Solutions che adotta le soluzioni più avanzate di Microsoft. L’obiettivo è dare maggiore efficienza a tutti i processi collegati alla tracciabilità dei dati, semplificare la comunicazione interna e fornire strumenti di analisi più sofisticati. Per le aziende c’è l’opportunità di una gestione più semplice e automatizzata delle operazioni di certificazione: “È un passaggio molto importante – spiega al Foglio il direttore generale di Valoritalia Giuseppe Liberatore - perché vengono eliminati gli ultimi approcci manuali che ancora esistono, basti pensare che avevamo ancora a che fare con procedure di tipo cartacee che adesso consegniamo al passato in via definitiva.