Crisi Torino perché Cairo apre alla vendita del club | la situazione e le voci su Red Bull

Per capire laattorno al, bisogna fare un piccolo percorso lungo 25 giorni. Certo, una data riduttiva rispetto alle frizioni che tra Urbanoe l’ambiente esistono da diversi anni Ma ci si limita all’ultimissimo periodo storico: quello che va dal postpartita di-Fiorentina a ieri, 27 novembre. Il protagonista è sempre uno: il presidente. “Non vendo il”, aveva detto dopo la (bruttissima) sconfitta contro i viola. “Se arriva qualcuno più bravo di me, sono disposto a valutare una cessione: i ventenni finiscono.”, ieri. Tradotto: Non resto a dispetto dei Santi. Ed è già una micro svolta.l’ipotesi di una cessione reale, per bocca dello stesso proprietario granata, non veniva ventilata addirittura dal 2010, una vita fa. Ilera di nuovo retrocesso in Serie B, stava vivendo una bruttadi risultati che aveva portato a una contestazione feroce nei confronti della proprietà.