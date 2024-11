Lanazione.it - Camion finisce fuori strada, complesse operazioni di recupero. Disagi al traffico

Arezzo, 28 novembre 2024 – È servita un’autogru dei vigili del fuoco per rimuovere l’autopompa uscita dinella tarda serata di ieri, mercoledì 27 novembre, lungo la Sr 71 in località Gravenna. Il, per circostanze ancora in fase di accertamento, si era ribaltato ed era finito nel fosso. La squadra dei vigili del fuoco di Arezzo, nella giornata di oggi, è intervenuta con l’ausilio dell’autogru e un mezzo movimento terra privato. I pompieri hanno recuperato l’autopompa dal fosso in cui era finita ieri sera dopo incidentele, ma ci sono stati notevolialla circolazione.