Ilrestodelcarlino.it - Benessere alto, L’Istat promuove Pesaro Urbino: sanità il tallone d’Achille

, 28 novembre 2024 –è una provincia con elevati livelli di, anche se servizi sanitari, trasporti e sicurezza presentano alcuni punti deboli. E’ quanto emerge nel quadro delineato dal, che ieri ha diffuso la seconda edizione del report BesT delle Marche, che delinea i profili diequo e sostenibile. Classificando le province italiane in cinque classi di(bassa, medio-bassa, media, medio-alta e alta), il 54,7% degli indicatori colloca la provincia nelle due classi più elevate mentre il del 29,7% si concentra invece nelle due classi più basse. Uno dei quadri più critici della nostra provincia, secondo il BesT delle Marche, riguarda i servizi sanitari. In particolare, viene rilevata una minore disponibilità di posti letto negli ospedali della regione (17 per 10 mila abitanti nel 2022, contro i 29,8 di media regionale), con una diminuzione rispetto al 2019 di 5 punti percentuali.