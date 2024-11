Puntomagazine.it - Apre la seconda edizione degli Osservatorio Giuridico Italiano National Award

Premiazioni, conferenze e nuove iniziative per celebrare il contributoitaliani nel campo, sociale e culturaleIl 12 dicembre, ore 15.00 presso la scuola di formazione forense FEST, si terrà la, una manifestazione che premia le eccellenze italiane del mondo forense, per aver dato lustro con la propria attività al Bel Paese. Quest’anno il magistrato della Corte D’appello di Reggio Calabria, il costituzionalista Ilario Nasso, il programma TV di Pino Rinaldi Detective casi risolti e irrisolti e il libro Galassia Stalking, di Alessandro Micoli con la prefazione di Emanuele Ricifari saranno i premiati. Saranno inoltre riconosciute due attestazioni di benemerenza, a Giovanni Maggiò,cavaliere del lavoro che rese memorabile in Italia la città di Caserta per averle dato lustro attraverso il basket e l’avv.