Ilfattoquotidiano.it - Von der Leyen cerca l’ok del Parlamento Ue alla nuova Commissione: “La libertà non sarà gratuita. Dobbiamo seguire il rapporto Draghi”

Ursula von dertraccia la rotta del suo nuovo mandato: “Laper l’Europa non”. Nel suo discorso di fronte aleuropeo, nel giorno in cui lachiede il via libera da parte dei componenti della Plenaria di Strasburgo, affronta subito uno dei temi cruciali e uno dei punti principali del suo nuovo programma di governo: la Difesa. Ed espone immediatamente la sua strategia: maggiori investimenti, maggiore spesa per contrastare le minacce che arrivano da est, dRussia. “Significa fare scelte difficili. Significa investire massicciamente nella nostra sicurezza e prosperità. E soprattutto significherà rimanere uniti e fedeli ai nostri valori. Trovare il modo di lavorare insieme e superare la frammentazione – ha detto la presidente della– Perché credo che la nostra generazione di europei debba lottare ancora una volta per lae la sovranità”.