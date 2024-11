Gaeta.it - Venerdì di disagi in Italia: lo sciopero nazionale di Cgil e Uil coinvolge trasporti, sanità e scuola

Facebook WhatsAppTwitter Il 29 novembre si prospetta undi forteo per i cittadinini, a causa di unoindetto dai sindacatie Uil. Questo eventorà i settori dei, dellae dell’istruzione, creando difficoltà significative per pendolari, studenti e pazienti. Nonostante le misure previste dal governo, gli effetti della protesta si faranno sentire in tutto il Paese.nel caosLodeipubblici locali è programmato dalle 9 alle 13, con impatti notevoli nelle principali cittàne. A causa di questa azione, autobus, tram e metropolitane potrebbero subire forti ritardi o cancellazioni. Le autorità hanno cercato di mitigare iattraverso la garanzia di fasce orarie di servizio essenziale, ma i pendolari dovranno affrontare la sfida di organizzare i propri spostamenti in un contesto di incertezza.