Secoloditalia.it - Unicredit-Bpm, l’incubo del taglio di 6mila dipendenti. Urso: “Il sistema bancario italiano è solido”

Leggi su Secoloditalia.it

Dopo il cda di Banco Bpm, l’ad dell’istituto di credito – finito nel mirino del colosso– scrive aimanifestando perplessità sulla possibile operazione di aggregazione tra le due banche, ma soprattutto sulle sinergie di costo stimate da. Si tratta – secondo Giuseppe Castagna – di oltre un terzo della base costi di Banco Bpm che “significherebbe tagli al personale di oltre 6.000 colleghe e colleghi”. “Senza contare che tale offerta, in conseguenza della normativa sulle opa, rischia di limitare l’autonomia strategica del management anche con riferimento alle condizioni dell’operazione su Anima Holding”, aggiunge l’amministratore delegato.-Bpm, un’operazione ad alto rischioSecondo Castagna, l’offerta lanciata dalo scorso 25 novembre per le azioni del Gruppo, non rifletterebbe “in alcun modo la redditività e l’ulteriore potenziale di creazione di valore per gli azionisti Banco Bpm” e l’ops “esporrebbe gli stakeholder della nostra Banca a una significativa diluizione di tale presenza a favore di aree caratterizzate da una minore crescita e da un maggiore rischio geopolitico”.