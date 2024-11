Notizie.com - Tregua Israele-Hezbollah: “Grande risultato, ma la fine della guerra dipende dall’Iran”

Benjamin Netanyahu ha ufficializzato di aver raggiunto l’accordo per il cessate il fuoco conin Libano, ma cosa può succedere ora?Il premier israeliano ha confermato che non ci saranno più attacchi senon si riamerà. A quel punto potrebbe ripartire il conflitto per attuare il principio di autodifesa.(ANSA) Notizie.comMa chi ne esce vincitore da questa? In questo senso non ha dubbi Claudio Bertolotti di Ispi che commenta la situazione a Notizie.com: “Laraggiunta è unche torna comodo a tutte e due le parti.ha la necessità di riorganizzare logisticamente la propria capacità di comando e controllo e anche di fare i conti su quelle che sono le capacità residue sia da un punto di vista politico che militare.