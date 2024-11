Tuttivip.it - “Saltiamo, me l’hanno detto ora”. Beatrice dà l’annuncio sul Grande Fratello, niente da fare

Leggi su Tuttivip.it

Sabato scorso è andata in onda una nuova puntata del, ma i risultati in termini di ascolti si sono rivelati un duro colpo per il reality di Canale 5. Solo 1 milione e 803 mila spettatori hanno seguito la trasmissione, con uno share del 14,7%. Un dato che impallidisce di fronte al successo di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci, leader indiscusso del sabato sera. Questo flop ha scatenato voci sempre più insistenti sulla possibile cancellazione della puntata del sabato, con la quasi conferma giunta tramite un post sui social.A confermare le voci sulla sospensione della puntata del sabato è stataLuzzi, opinionista del programma, che sul social X aveva scritto: “Il 30 novembre ha un’aura negativa. Salta anche la puntata del. Me lo hanno appena comunicato.