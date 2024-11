Lapresse.it - Morte Ramy Elgaml, Sala: “Preoccupati per Corvetto ma Milano resta accogliente”

Proteste e disordini nel quartieredi, dove decine di giovani lunedì sera hanno protestato per ladi: il 19enne egiziano che ha perso la vita, all’alba di domenica scorsa, in un incidente stradale dopo un inseguimento con i carabinieri. “Chein sé sia un quartiere delicato ne siamo consapevoli ma ci stiamo lavorando attraverso tante associazioni. È un quartiere più difficile di altri, senza buttare nessuna croce addosso alma tutte le situazioni vanno affrontate, a slogan non si va da nessuna parte. Certo che siamoma al contempo sappiamo che certe situazioni fanno parte anche della complessità del mondo in cui viviamo”, ha detto il sindaco Giuseppeall’inaugurazione delWelcome Center. “Capisco che alla destra piaccia fomentare queste situazioni ma sono qui oggi per continuare a dire cheresterà una città, che noi facciamo un bagno di realismo e nel realismo le migrazioni ci sono sempre state e sempre ci saranno.