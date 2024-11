Nerdpool.it - Lo scrittore di Lanterns afferma che la serie DCU ha un “cast perfetto”

Leggi su Nerdpool.it

Lo sceneggiatore di, Tom King, ha approvato con entusiasmo iling di Kyle Chandler e Aaron Pierre per la prossimadel DCU, offrendo ai fan la prima visione del duo protagonista dello show. In una recente intervista con ComicBookMovie, King non è riuscito a trattenere l’entusiasmo per le scelte diing, esprimendo un’approvazione a tema cosmico del progetto. Come dice lui stesso: “Voglio dire, direi che sono al settimo cielo, ma non è abbastanza per una Lanterna. Immagino di essere al settimo cielo su Oa? È abbastanza lontano”. I commenti di King hanno anche approfondito le dinamiche di Chandler e Pierre, incaricati di dare vita alle due più grandi Lanterne Verdi della storia della DC. King è ottimista: “Dovreste vedere questi due insieme. Hanno una chimica incredibile e non potrei essere più entusiasta”.