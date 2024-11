Ilfattoquotidiano.it - La mia lettera aperta al ministro degli Esteri: su Israele La invito a fare ciò che è giusto

di Ugo GaibaSig.,vorrei scrivere anche egregio, ma ahimè al momento non riesco; mi spiegherò al termine di questa. Mi tocca sottoporle una questione che non mi fa dormire tranquillo e che mi fa vergognare ogni volta che mi alzo al mattino.Diversi soggetti, quali commissari e relatori delle Nazioni Unite, hanno riportato ufficialmente quanto risulta dai riscontri sul campo in territorio palestinese. Inoltre sono disponibili numerosi documenti video, scritti, testimonianze dirette, interviste, su quanto sta commettendo il governo die il suo esercito. Oltre al numero impressionante delle vittime civili abbiamo:– soldati che festeggiano per la distruzione e il saccheggio di infrastrutture pubbliche e civili;– uccisione di quasi duecento operatori della stampa;– uccisione di più di duecento operatori Unrwa;– dichiarazioni esplicite di alcuni ministri dello stato ebraico sul progetto di svuotamento di una terra per poi colonizzarla in virtù del fatto che quella terra sarebbe già loro per assegnazione divina;– blocchi e impedimenti al passaggio di aiuti umanitari quali cibo, acqua e medicinali.