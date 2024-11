Gaeta.it - Korean Air promuove la sostenibilità: riciclo delle divise da meccanico in borse portautensili

Air, compagnia aerea sudcoreana con una forte attenzione alla, ha avviato un'iniziativa innovativa per riciclare le uniformi dain disuso. Il progetto è parte del loro impegno verso pratiche più ecologiche e comprende la trasformazione di vecchiein 2.000 utili. Questa operazione segna un passo significativo verso la riduzione degli sprechi e valorizza la responsabilità ambientale dell'azienda.Un nuovo approccio al design del lavoroDal prossimo aprile 2024,Air introdurrànuove uniformi ecologiche destinate ai team di manutenzione, aerospaziali e cargo. In preparazione a questo cambiamento, la compagnia ha deciso di non mandare al macero le precedenti, ma di riciclarle. Questa mossa non solo contribuisce a diminuire l'impatto ambientale, ma genera anche prodotti utili per l'azienda stessa.