Ilrestodelcarlino.it - Il pre-partita Bologna Lille al ‘Bar Carlino’, torna il nostro salotto rossoblù: segui la diretta

, 27 novembre 2024 – È tutto pronto da Neri pasticceria caffetteria per la prossima puntata di Bar Carlino, ilcon i nostri cronisti. Stasera alle 21 ilsfida ilin Champions League sul prato del Dall’Ara. Ma prima, dalle 18 alle 19, l’appuntamento è in via Saragozza 81: un’ora dipre-, che potreteremente da Neri Pasticceria Caffetteria, qui in questa pagina o in televisione. Tutti gli ospiti Una puntata ricchissima di ospiti: dal cantautore Franz Campi all’ex calciatore Gaby Mudingayi che dal 2008 al 2012 ha indossato la maglia. Passando da Matteo Guarise, pattinatore artistico su ghiaccio olimpionico e mondiale, stella di Bol On Ice insieme con Lucrezia Beccari, con cui ha vinto anche il titolo europeo, e Fabio Signorini, organizzatore dell’evento artistico.