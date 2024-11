Iltempo.it - "Il nuovo M5S come la Coca Cola blu": Casaleggio blocca il golpe di Conte

«Il Movimento si è allontanato così tanto dai suoi principi, che lasciarlo in mano all'ex premier sarebbefare lablu. Non ha senso». Non utilizza giri di parole Davide, figlio di Gianroberto, il fondatore deceduto il 12 aprile del 2016. Per l'esperto di comunicazione se l'ex premier ritiene l'esperienza, avviata dal padre, finita dovrebbe pensare a unnome e logo. «La storia- sostiene, nel corso della presentazione del suo ultimo libro "Gli algoritmi del potere" deve essere onorata, non distorta o peggio utilizzata per raccattare qualche voto». Si schiera, dunque, senza se e senza ma, dalla parte del comico genovese, sia per quanto concerne il simbolo, che suo parere «appartiene a una vecchia associazione, che ne detieni i diritti», sia per quanto concerne la ripetizione delle votazioni, con cui è stata superata la regola dei due mandati ed eliminata la figura del garante.