Bresciatoday.it - I ladri si aggirano di notte su un furgone: fuggono dalla polizia e si schiantano

Leggi su Bresciatoday.it

Nella giornata di lunedì, nel corso di un'attività per prevenzione i furti in abitazione, un pattuglia delladi Stato ha notato a Brescia unsospetto con due persone a bordo: subito è stato intimato l'alt. Pur rallentando in un primo momento, l'autista si è poi dato alla fuga e ha.