Anteprima24.it - FOTO/ Salerno, notte di furti: tre colpi tra Torrione e via Guercio

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata unadi intenso lavoro per le forze dell’ordine che sono dovute intervenire in tre diversi esercizi commerciali presi di mira dai ladri.una vera e propria ondata che ha interessato una macelleria di via Palestro dove per pochi spiccioli, i ladri hanno infranto la vetrina e portato via non più di 40 €. Analogamente anche all’interno di un esercizio commerciale di gastronomia, tipico bistro, situato in via, un colpo: anche in questo caso i ladri, due uomini incappucciati, hanno agito intorno alle tre e sono poi scappati a bordo di un’autovettura di colore bianco Anche una lavanderia e una farmacia di via Irno nei giorni scorsi erano stati presi di mira dai ladri tant’è che oggi c’è preoccupazione e rabbia tra i residenti che invocano una risposta più incisiva da parte delle forze dell’ordine.