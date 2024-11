Gaeta.it - Finto incidente su strada: arrestato un 45enne per truffa e resistenza a pubblico ufficiale

Una serie di eventi si sono svolti in una zona trafficata di Roma, dove è stata smascherata unaingegnerizzata a danno di donne sole al volante. Unè statodalla Polizia di Stato, accusato di aver orchestrato un inganno che ha portato un'ignara vittima a consegnargli del denaro per presunti danni materiali subiti da un. Questo episodio mette in luce l'astuzia con cui alcunitori colpiscono le loro vittime, approfittando delle situazioni di vulnerabilità.Il modus operandi deltoreIl raggiro avveniva utilizzando la ben notadel "". L'uomo si avvicinava a donne sole al volante, inscenando unper indurle a credere di aver causato un danno al suo veicolo. Nello specifico, nel caso attuale, iltore ha colpito in via Palmiro Togliatti, dove, approfittando della solitudine della vittima e presentandosi in maniera convincente, ha iniziato a gesticolare e a convincerla della responsabilità per il danno provocato.