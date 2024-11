Gaeta.it - Ducati e Tim presentano un’avventura immersiva nel mondo della MotoGP e della Ducati 916

Facebook WhatsAppTwitter L’innovazione tecnologica si unisce alla tradizione motociclistica con il nuovo progetto ‘The Speed of Innovation‘, nato dalla sinergia tra Tim eCorse. Questa iniziativa, lanciata a Borgo Panigale, offre ai visitatori del museoun’opportunità esclusiva di esplorare il patrimoniocasa motociclistica attraverso esperienze immersive potenziate dal 5G e dalla realtà virtuale. Un viaggio nel boxinIl progetto ‘The Speed of Innovation‘ segna un punto di svolta nell’interazione tra spettatori edelle corse. Grazie ai progressi nel 5G e alle innovative soluzioni di Virtual Reality fornite da Tim, i visitatori avranno l’opportunità di entrare nel box del team ufficialein. Questa esperienza è progettata per offrire una visione dettagliata e ravvicinata delle operazioni del team durante le gare.