Ilveggente.it - Che gaffe Sinner: Berrettini spietato, l’ha fatto nero

Leggi su Ilveggente.it

, ma che dici?se n’è accorto subito: panico in conferenza stampa.Avrebbe potuto prendersi qualche pausa in più, se solo lo avesse voluto. Del resto stava vincendo praticamente qualunque cosa e niente e nessuno gli vietata di riprendere fiato, tra un torneo e l’altro. Jannik, invece, ha preferito andare avanti fino alla fine, senza mai concedersi una vacanza in più del dovuto.Che(AnsaFoto) – Ilveggente.itUno stacanovista come pochi, il numero 1 del mondo, che per questa sua incredibile dedizione al lavoro è molto, giustamente, apprezzato. E lo è anche, per la verità, per il suo ammirevole attaccamento alla famiglia, per la quale ha più volte speso, in passato, belle, bellissime, parole. Sostiene di dovergli tutto.