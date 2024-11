Liberoquotidiano.it - Carceri: 'La musica buona', con l'associazione Jole Santelli a Paola il format 'Special stage'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 27 nov (Adnkronos) - Latorna per il secondo anno consecutivo in un istituto penitenziario calabrese grazie all'di promozione sociale, che ha permesso di realizzare il' ideato da 'Officine buone', con il supporto della factory creativa calabrese Marley session, all'interno della casa circondariale di, sotto la direzione di Emilia Boccagna, da sempre attenta alle tematiche sociali.Il, ideato da 'Officine buone' e supportato da oltre 1000 volontari, porta lain oltre 55 luoghi di fragilità in tutta Italia realizzando concerti in luoghi non convenzionali (ospedali, istituti di cura, centri diurni, etc.). Il progetto prevede in ogni tappa l'esibizione di giovani artisti che hanno così l'occasione di donare il proprio talento e di emersione nel mondole, confermando che il volontariato serve ad aiutare la propria comunità, ma anche, e soprattutto, se stessi.