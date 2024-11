Calciomercato.it - Bomber dalla Premier: Juventus, corsa a tre con Napoli e Roma | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Approfondimento sui movimenti dellasu ‘Ti Amo Calciomercato’: la situazione dei bianconeri in entrata e in uscita in vista di gennaio, in attacco e non soloTante le necessità di mercato che avrà lain vista della sessione di gennaio. Diverse operazioni da mettere a segno, in una situazione non facile, sulle quali la redazione di Calciomercato.it ha fatto il punto nel programma ‘Ti Amo Calciomercato’ sul proprio canale Youtube. Iniziando da un nome in particolare per il reparto offensivo.a tre conCM.IT – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) A gennaio, Evan Ferguson potrebbe essere una occasione di mercato da cogliereLeague: il giocatore del Brighton interessa a molti, specialmente nel nostro campionato.