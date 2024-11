Anteprima24.it - Affitta un negozio per il mese di Natale, in città arriva “temporary shop”

Tempo di lettura: 2 minuti Call to action di Comune e Confesercenti per realizzare deinel periodo natalizio all’interno dei locali commerciali sfitti di via Nappi e Corso Umberto. E’ l’iniziativa promossa dal sindaco di Avellino, Laura Nargi, su proposta del presidente dell’associazione datoriale dei commercianti, Giuseppe Marinelli, nel periodo compreso tra il 6 dicembre ed il 6 gennaio prossimi.Comune e Confesercenti chiamano all’azione i proprietari dei locali commerciali sfitti presenti nella zona e le agenzie immobiliari che vorranno collaborare al progetto, con il duplice obiettivo di consentire ai primi di realizzare un guadagno locando i loro beni ed ai secondi di poter intraprendere un’attività commerciale temporanea in un periodo dell’anno particolarmente redditizio per le vendite.