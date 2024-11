Ilrestodelcarlino.it - Addio code e disagi per i cantieri: "Riasfaltiamo le strade di notte". Si parte da stasera in via Covignano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

per i lavori. D’ora in poi a Rimini iper riasfaltare lesi faranno – quando sarà possibile – sempre di sera. A partire da quello che prende il via oggi per risistemare vianel tratto a mare della Statale 16, dall’incrocio con le via Jano Planco e Panzini fino alla Circonvallazione. Gli operai saranno al lavoro daalle 20 fino alle 5 di giovedì mattina, poi riprenderanno alla sera. Così fino al 14 dicembre. Viasarà aperta di giorno al traffico e, dove possibile, verrà garantita la sosta. "In questo modo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – limiteremo al massimo idurante il cantiere". Chi si trova a passare spesso da vialo sa: basta un semaforo rosso per creare lunghissime, figuriamoci un cantiere.