Slovan Bratislava-Milan LIVE 1-3 LIVE | Leao e poi Abraham su svarione degli slovacchi|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-26 21:06:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:TABELLINO1-2: Takac; Bajric, Voet; Blackman, Kucka, Savvidis, Medvedev; Barseghyan, Strelec, Metsoko.: Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor (dal 46?);. Arbitro: José Maria Sanchez Assistenti: Raul Cabanero e Inigo Prieto VAR: Carlos del Cerro GrandeMARCATORI: 21? Pulisic (M), 24? Barseghyan (S), 68?(M) AMMONITI: Chukwueze (M) ESPULSIGOL E AZIONI SALIENTI 68?DI NUOVO AVANTI: palla in verticale di Fofana per, che si presenta davanti a Takac e lo supera con un morbido colpo sotto al pallone 37? CHANCE PER REIJNDERS: il centrocampista olandese riceve in area, spalle alla porta, ma la sua conclusione è larga24? PAREGGIA SUBITO LO: da un azione da calcio d’angolo a favore, ilsi fa sorprendere in velocità da Barseghyan, che si presenta davanti a Maignan e lo beffa con un pallonetto 21? VANTAGGIO: grande azione di, che si gira nello stretto e verticalizza per Pulisic, che non sbaglia a tu per tu col portiere avversario 16? RISPONDONO I ROSSONERI: tocco dentro all’area per Pulisic, che ignora la presenza die calcia addosso a Takac 15? CHE RISCHIO PER IL: pallone in verticale per Strelec, Pavlovic prima si fa sorprendere in velocità, poi, dopo l’aggiramento ai danni di Maignan, allontana il pallone prima che superi la lineaQuesta pagina contiene link di affiliazione.