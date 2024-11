Secoloditalia.it - Sciopero del 29, firmata la precettazione. Salvini: “Più di una mobilitazione al giorno in due anni”

Leggi su Secoloditalia.it

Si è concluso malamente al Ministero dei Trasporti l’incontro con i sindacati in vista dellodel 29 dicembre. Cgil e Uil non arretrano e il ministrofirma la. “Per evitare agli italiani l’ennesimo venerdì di caos ho deciso di intervenire direttamente riducendo a 4 ore loindetto da alcuni sindacati per venerdì». Il leader della Cgil Maurizio Landini «dice che sto limitando il diritto di, in duee poco più di governo 949 scioperi effettuati in Italia. Diritto allosì ma anche diritto al lavoro per la stragrande maggioranza degli italiani è l’impegno che mi sono preso». Ad affermarlo in un video è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteoche ha firmato la.I sindacati tirano dritto, hanno sbattuto la porta in faccia al ministro e non hanno accettato le proposte di compromessi proposti prima dal Garante poi dal titolare del Mit: confermati tempi e modalità sull’astensione dal lavoro in tutta Italia.