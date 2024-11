Sci alpino CdM | Brignone e Bassino protagoniste a Killington quattro azzurri in partenza per Copper Mountain

Leggi su Sportface.it

Manca sempre meno al weekend di, primo appuntamento dei tre nordamericani di Coppa del Mondo femminile di sci. Sulle nevi degli Stati Uniti, andranno in scena un gigante sabato 30 novembre e uno slalom domenica 1° dicembre. Occhi puntati ovviamente su Mikaela Shiffrin, a caccia di una storica 100^ vittoria in carriera.Tra le principali avversarie, però, c’è anche Federica, che ha vinto l’unico gigante disputato in stagione e si è già imposta anel 2018. Le altre azzurre ai nastri disaranno Marta, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb, mentre nella gara tra i pali stretti saranno al via Marta Rossetti, Martina Peterlini, Beatrice Sola, Lara Della Mea e Giorgia Collomb.Per quanto riguarda la Coppa del Mondo maschile, invece, il prossimo appuntamento è sulla Birds of Prey di Beaver Creek.