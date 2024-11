Sport.quotidiano.net - San Pio e Benedetto pronte al derby. Sabato a Corporeno sfida da piani alti

Dopo sette giornate di campionato, Arredo Uno San Pio X e PasqualiVolley si confermano neidel girone B di serie C maschile. Eprossimo alle 18 ale due squadre della nostra provincia si incroceranno in unad alta quota davvero da non perdere. Ma andiamo con ordine, partendo dal successo casalingo dell’Arredo Uno, che giovedì scorso a Pontelagoscuro ha superato la Consar Ravenna con un secco 3-1 (25-19, 20-25, 25-16, 32-30). Con questi tre punti, la San Pio X è salita a quota 16 in terza posizione, a -4 dalla capolista Pietro Pezzi e -2 da Paolo Poggi Volley. Subito dietro i gialloneri (a 13 punti), al quarto posto troviamo la Pasquali Cento che nell’ultimo turno ha dovuto sudare cinque set per imporsi sul campo del fanalino Sesto Imolese (25-23, 17-25, 25-12, 13-25, 13-15).