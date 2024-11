Ilgiorno.it - Rubano auto, fuggono all’alt. Bloccati tre giovanissimi: un sedicenne guidava la vettura

Sono tre, un 18enne e due minorenni, gliri del furto della Ford Ka, avvenuto domenica attorno alle 10 in viale Risorgimento a Codogno, i quali, nella serata sempre di domenica, hanno ingaggiato un folle inseguimento coi carabinieri finito instrada, in territorio di Mulazzano. L’episodio aveva suscitato scalpore, oltre per il fatto grave in sé, anche perché in macchina c’era il cane della padrona, un piccolo tibetan spaniel che i ladri, ignari della sua presenza, avevano di fatto rubato insieme alla. L’animale di piccola taglia poi in serata è stato ritrovato mentre i ladri sono stati intercettati lungo la via Emilia. I carabinieri hanno intimato loro l’alt ma il conducente ha pigiato l’acceleratore ed è scappato a tutta velocità. L’in fuga è entrata in A1 e si è diretta verso nord: all’inseguimento hanno partecipato anche pattuglie della Polizia Stradale.