Calciomercato.it - Rottura del tendine d’Achille: la stagione di Romagnoli è già finita

per: è confermata ladel. Tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioniLadiè già. La conferma è pesantissima: c’è ladelper il difensore. Il centrale si rivedrà in campo nella prossima.Infortunio grave,del: ladidella Sampdoria è già(Foto LaPresse) – Calciomercato.itCome confermato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Simonedella Sampdoria ha riportato ladelsinistro. Il difensore si è infortunato dopo pochi minuti nell’ultimo big match di Serie B contro il Palermo.sarà operato e bisognerà attendere per chiarire le tempistiche. Una cosa però è certa: ci vorranno almeno 6 mesi prima del suo rientro in campo.